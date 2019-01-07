Сокращаем журнал регистрации в базе 1С

В базах 1С есть журнал регистрации, куда по умолчанию записывается вся информация и ошибки системы и действия пользователей с данными. Если вы активно работаете с программой 1С, выписываете счета, вносите, изменяете данные, то все эти действия отражаются в журнале регистрации и из-за этого журнал уже после года работы может вырасти более чем на 1Гб. Конечно, на данный момент 1Гб занимаемого дискового пространства не такая уж и большая величина, если учесть, что сейчас объем жестких дисков измеряется терабайтами. Но сейчас, все чаще мы начали использовать SSD (твердотельные) диски, в которых показатель свободного пространства достаточно существенен. Если с базой работает только вы, т.е. один пользователь, то журнал регистрации можно настроить только на запись ошибок или ошибок и предупреждений. Если в базе есть несколько пользователей, то тут уже на ваше усмотрение, включать полный учет всех действий или нет. Настроить работу журнала регистрации можно через конфигуратор. Войдите в базу 1С через конфигуратор с полными правами. Далее нажмите «Администрирование» -> «Настройка журнала регистрации…».

После этого появится окно, где можно будет выбрать режим работы журнала регистрации. Если у вас новая база и вы решили сразу настроить журнал регистрации, то после выбора можете сразу нажимать «OK» и продолжить работу с 1С.

Если у вас база существует давно и вы никогда не сокращали журнал регистрации, то я рекомендую это сделать. Сокращение позволит уменьшить размер файла журнала регистрации, тем самым освободить место на жестком диске. И если вы, например, делаете резервную копию базы копированием всей папки, то это позволит уменьшить размер резервной копии. Нажмите кнопку «Сократить» и откроется новое окно.

В этом окне вы можете выбрать до какой даты сократить журнал регистрации, если вы никогда не заглядывали в журнал регистрации, то можете смело выбирать текущую дату и сокращать весь журнал. Так же есть опция, которая позволяет сохранить удаляемые данные в отдельный файл на всякий случай. Пользоваться этой опцией или нет, это на ваше усмотрение. После выбора даты и выбора файла сохранения или только выбора даты нажимаем «ОК» и программа начнет сокращение журнала. Процесс может занять не которое время и на время сокращения журнала, работать с базой не получиться. Если вы выбрали сокращение журнала регистрации с сохранением удаляемых данных в отдельный файл, то этот процесс может занять значительное время, например, файл журнала размером 12Гб, сокращается 2 часа.

Если вы выбрали сокращение журнала регистрации с сохранением удаляемых данных в отдельный файл, то этот процесс может занять значительное время, например, файл журнала размером 12Гб, сокращается 2 часа.

Учитывайте это при планировании регламентных работ с базой 1С.

Журнал регистрации в базах 1С может храниться в старом и новом формате. Если используется старый формат, то в файловой базе 1С в папке «1Cv8Log» будут содержаться файлы с расширением *.lgf и *.lgp, если формат журнала новый, то расширение файла *.lgd

старый формат журнала новый формат

Если у вас старый формат журнала, то после сокращения размер файлов уменьшится самостоятельно, а вот с новым форматом журнала придется сделать еще одну процедуру, т.к. размер файла не меняется после сокращения журнала. Все дело в том, что новый формат журнала регистрации использует формат SQLite для хранения данных и программа 1С не сокращает файл журнала «1Cv8.lgd» самостоятельно, поэтому нужно в ручную выполнить команду vacuum для файла «1Cv8.lgd». Для этого нам понадобиться программа sqlite3.exe, её можно скачать с сайта sqlite.org. На странице загрузки находите раздел «Precompiled Binaries for Windows» и в нем скачиваете файл

«sqlite-tools-win32-x86-3260000.zip«, последние цифры в имени файла могут изменяться, когда меняется версия программы sqlite3.exe.

После того как скачали архив с программой распаковывайте его, например, в папку temp, которая располагается в корне диска C: (C:\temp), для удобства переименовываете папку «sqlite-tools-win32-x86-3260000» в «sqlite». После этого открываете командную строку от имени «Администратора системы». Далее командой в консоли «cd C:\temp\sqlite» переходите в папку с файлом sqlite3.exe. Теперь вы можете выполнить команду vacuum для файла «1Cv8.lgd». Формат команды будет примерно такой «sqlite3.exe C:\<путь к файлу>\1Cv8.lgd vacuum»

sqlite3.exe C:\<путь к файлу>\1Cv8.lgd vacuum

И вот тут как раз есть одна проблема, если в пути к файлу «1Cv8.lgd» будут русские буквы, т.е. имена папок будут содержать русские буквы, то команда не выполниться и выдаст ошибку, что не может найти файл «1Cv8.lgd». Решение этой проблемы достаточно простое, нужно файл sqlite3.exe скопировать в папку «1Cv8Log», перейти в эту папку в командной строке и выполнить команду без указания пути «sqlite3.exe 1Cv8.lgd vacuum» , т.к. файл «1Cv8.lgd» находится в том же каталоге что и программа sqlite3.exe. Один важный момент, данную операцию нужно выполнять, когда программа 1С не запущена, т.е. ни кто не работает с базой, журнал которой вы сокращаете.

Получилось достаточно много шагов и нюансов для уменьшения размера файла «1Cv8.lgd», но для своего и вашего удобства я сделал bat файл, который выполнит нужную нам команду без открывания командной строки. Вам нужно скачать архив с bat файлом и программой sqlite3.exe с моего репозитория на GitHub по этой ссылке https://github.com/ProfAdmin/archive/raw/master/sqlite_for_1C.rar. После скачивания, распаковываете файлы, копируете их в папку «1Cv8Log» и запускаете файл «vacuum_1Cv8LGD.bat».

Откроется окно консоли, выполнится команда vacuum и вам нужно будет нажать на любую клавишу для закрытия окна, после этого файл «1Cv8.lgd» будет сокращен. После вы можете удалить скопированные файлы из папки «1Cv8Log», кроме «1Cv8.lgd» или оставить для будущего сокращения.